Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан поділилася найяскравішими моментами свого літа, проведеного в компанії Михайла Заливако
Дівчина поділилася в своєму Instagram новим постом, в якому вирішила остаточно попрощатися з минулим літом. Про це пише Politeka.net.
Так, Анна зібрала в одному відео уривки з найяскравіших для неї подій минулого літа. Серед них виявилися її подорожі за кордон з Заливако, їх спільні заняття спортом, вечірки, фотосесії, катання на атракціонах та інше. На багатьох кадрах вони з екс -"холостяком" обіймаються і цілуються, демонструючи свої почуття один до одного.
"Літо, спасибі тобі за неймовірні моменти. Буду сумувати. А як пройшло ваше літо? Який момент був найбільш пам'ятним?", - написала у підписі до відео Богдан.
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Її передплатники тут же відреагували на цей пост.
"Як приємно дивитися на ваші відносини, коли вболівала за вас на проекті", "яка ж красива", "Вау ти красуня коли побачила тебе настрій покращився", "Хороша і фігура і душа", - пишуть люди в коментарях.
Нагадаємо, Анна Богдан з "Холостяка" показала себе багато років тому, фото.
Як повідомляла Politeka, схудла переможниця "Холостяка" Анна Богдан прикувала погляди зухвалим міні.
Також Politeka писала, що біда з Ганною Богдан, "Холостяк" Заливако вжив екстрених заходів.