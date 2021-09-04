Главный герой 11 сезона "Холостяка" Михаил Заливако попал в неприятности во время отдыха в Карпатах
Как передает Politeka.net, в Инстаграм его возлюбленной, победительницы шоу Анны Богдан появились видео, которые объясняют сложившуюся ситуацию. Судя по социальным сетям парочки, сейчас они путешествуют по Западной Украине. Они побывали во Львове, а также съездили к Подгорецкому замку. После приключений парочка отправилась в Буковель.
По дороге на место назначение с компанией приключилась беда. Заливако уронил свой дрон, при помощи которого пытался снять красивую природу. За техникой «холостяку» пришлось лезть в кузов грузовика.
«Уронили дрон. Очень надеюсь, он здесь. К сожалению, наверное, он потерпел крушение», - подписала видео Анна.
«Все ок! Дрон прошел крещение», - оптимистично подписал видео Заливако.
Полякова сделала новое заявление относительно скандала с Меладзе: "Бейте в морду"
Трагедией закончились поиски известного актера, мать не может прийти в себя: "Последний раз..."
Ани Лорак напомнили, какой она была до смены имиджа и уколов красоты: видео скромной красавицы
Беда у беременной невесты победителя "Голосу країни" Сасанчина, девушка едва сдержала слезы: "Это жесть просто"
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
Отметим, что после окончания шоу Заливако и Богдан очень много путешествуют. Они делятся с поклонниками фото и видео со своих поездок.
Напомним, что Михаил Заливако и Анна Богдан поругались на глазах у всех: "Бред какой-то...".
Еще Politeka писала, что Заливако уехал к дорогой для него девушке, и это не Анна Богдан: «Мы с ней близки…».
Также Politeka сообщала, что Заливако показал, на что идет ради идеального тела: «Скоро сюда перееду…».