Главный герой 11 сезона "Холостяка" Михаил Заливако попал в неприятности во время отдыха в Карпатах

Как передает Politeka.net, в Инстаграм его возлюбленной, победительницы шоу Анны Богдан появились видео, которые объясняют сложившуюся ситуацию. Судя по социальным сетям парочки, сейчас они путешествуют по Западной Украине. Они побывали во Львове, а также съездили к Подгорецкому замку. После приключений парочка отправилась в Буковель.

По дороге на место назначение с компанией приключилась беда. Заливако уронил свой дрон, при помощи которого пытался снять красивую природу. За техникой «холостяку» пришлось лезть в кузов грузовика.

«Уронили дрон. Очень надеюсь, он здесь. К сожалению, наверное, он потерпел крушение», - подписала видео Анна.

«Все ок! Дрон прошел крещение», - оптимистично подписал видео Заливако.

Отметим, что после окончания шоу Заливако и Богдан очень много путешествуют. Они делятся с поклонниками фото и видео со своих поездок.

Напомним, что Михаил Заливако и Анна Богдан поругались на глазах у всех: "Бред какой-то...".

Еще Politeka писала, что Заливако уехал к дорогой для него девушке, и это не Анна Богдан: «Мы с ней близки…».

Также Politeka сообщала, что Заливако показал, на что идет ради идеального тела: «Скоро сюда перееду…».