Головний герой шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако показав, як тримає себе у формі

Як передає Politeka.net, ще під час анонсу 11 сезону шоу глядачів захопила прекрасна фізична форма «Холостяка». Пізніше стало відомо, що Михайло дуже багато часу приділяє спорту. Його коханій, переможниці шоу Ганні Богдан теж довелося зайнятися спортом, щоб проводити більше часу з коханим. Сьогодні парочка часто публікує спільні фото і відео зі спортивного залу.

На свіжому відео, яке Заливако опублікував в Instagram, він знову засвітився в спортзалі. Він блукав по залу, знімаючи себе в дзеркало.

"Я скоро сюди переїду. Пізніше покажу свої метаморфози жиру", - підписав відео чоловік.

Як відомо, до шоу Заливако не був відомий в широких колах. Сьогодні на красеня підписано майже 200 тис. осіб, а на його кохану – 180 тис. осіб.

Нагадаємо, що Михайло Заливако проявив себе на новому талант-шоу, кохана не змовчала: "ця людина....".

Як повідомляла Politeka, дівчина Заливако продемонструвала фігуру в білих мереживах:"відчуваєш себе богинею".

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