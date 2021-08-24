Зірка шоу "Холостяк" Михайло Заливако показав близьку для себе дівчину, з якою розважався в Греції

Харківський бізнесмен, який вразив багатьох українок в 11-му сезоні популярного шоу і зупинив свій вибір на Ганні Богдан, вирішив розповісти трохи більше про близьких для нього людей.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Заливако зізнався, що у нього є близька подруга, з якою Він розважався в останні дні в Греції.

"Я вірю в дружбу між чоловіком і жінкою. Я знаю, що з нею ми близькі по духу, а ще важливо - по гумору! Не хочу багато розписувати, можу сказати, що з цією людиною можна померти зі сміху і так само класно поговорити по душах. Дуже круто коли є можливість побачитися з друзями, які живуть не в Україні і зібрати таку тусу. Спасибі тобі, що ти є привід цих зустрічей", - написав герой "Холостяка".

Він розповів, що під час відпочинку в Греції вони відзначили день народження цієї подруги, влаштувавши з цього приводу веселу вечірку.

Варто відзначити, що на фото і відео з цієї події була присутня і обраниця Михайла – Ганна Богдан, з якою «холостяк» літав до Греції.

Нагадаємо, перемога "Холостяка" Богдан показала рідкісне фото з Заливако.

Як повідомляла Politeka, "холостяк" Заливако показав, на що йде заради красивого тіла.

Також Politeka писала, що "холостяк" Заливако і Анна Богдан посварилися на очах у всієї країни.