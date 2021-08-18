Кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан розповіла, про "конфлікт" з хлопцем

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є переможницею 11 сезону шоу "Холостяк" з головним героєм Михайлом Заливако. Після проєкту, вони почали відносини. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз Анна показала кілька Instagram-сторіз. На кадрах Анна говорить про те, що ніяк не може домовитися з Михайлом. Шанувальники просять пару зробити марафон, але Анна каже, що "Холостяк" відмовляється.

"Я прям дуже сильно працюю над тим, щоб Міша погодився зробити марафон, але Міша поки ні в яку", розповіла кохана "Холостяка".

Анна вирішила приховати сторіз в Instagram від обранця, і запропонувала шанувальникам написати їх цілі, а потім показати "Холостяку". Увечері вона їх показала і озвучила, але "Холостяк" залишався все так же байдужий.

"Ну Миш, ну правда, У мене дуже багато повідомлень і просять нас з тобою зробити марафон. Миш, давай зробимо марафон, я дуже хочу".

Михайло Заливако різко відреагував на прохання Анни і відповів: "Я не хочу тому що це маячня якась, реально". Після цього "Холостяк" встав з дивана і пішов.

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