Победительница 11 сезона «Холостяка» Анна Богдан рассказала, как укрепляет отношения с возлюбленным
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Анна опубликовала совместное фото с «Холостяком» Михаилом Заливако, сделанное на вершине горы в Карпатах.
«Как глоток свежего воздуха. Горы обладают мистической силой - здесь все чувствуется по-другому. Они бросают тебе вызов и когда Вы вместе его бок-о-бок проходите - это сближает Вас и пропускает новую искру в ваших отношениях. Двое, сидящие на вершине, а не упали туда с неба, позади долгий путь, где стихия готовит препятствия, которые проверяют силу и настойчивость каждого», - отметила Анна, добавив, что, по ее мнению, адреналин порождает чувства и позволяет им разгореться новыми красками.
В комментариях парочке оставили несколько теплых отзывов.
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«Вы такие красивые», «Ань, ну выкладывайте ту совместную фотосессию для журнала. Фотки просто нереальные», - пишут люди.
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