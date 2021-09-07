Победительница 11 сезона «Холостяка» Анна Богдан рассказала, как укрепляет отношения с возлюбленным

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Анна опубликовала совместное фото с «Холостяком» Михаилом Заливако, сделанное на вершине горы в Карпатах.

«Как глоток свежего воздуха. Горы обладают мистической силой - здесь все чувствуется по-другому. Они бросают тебе вызов и когда Вы вместе его бок-о-бок проходите - это сближает Вас и пропускает новую искру в ваших отношениях. Двое, сидящие на вершине, а не упали туда с неба, позади долгий путь, где стихия готовит препятствия, которые проверяют силу и настойчивость каждого», - отметила Анна, добавив, что, по ее мнению, адреналин порождает чувства и позволяет им разгореться новыми красками.

В комментариях парочке оставили несколько теплых отзывов.

«Вы такие красивые», «Ань, ну выкладывайте ту совместную фотосессию для журнала. Фотки просто нереальные», - пишут люди.

Напомним, что Анна Богдан в объятиях любимого раскрыла секрет их истории любви: «Особенный для нас…».

Ранее Politeka писала, что Анна Богдан вбежала к Заливако в душевую, камеру выключать не стала: "А это наша...".

A еще Politeka сообщала, что Анна Богдан похвасталась, как ее балует любимый: «Вот такие вот…».