Переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан показала, як увірвалася в душову до свого обраницю Михайла Заливако

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини і досі є парою. Дівчина активно розвиває свій блог і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Анна Богдан опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дівчина показує рум-тур готелю, в якому вони залишилися. Вона без попередження заходить у ванну кімнату до Михайла Заливако, який чистить зуби в цей момент.

"Міні рум тур від мене. Всім хороших снів", підписала відео обраниця"Холостяка".

"Це наша ванна. Ведмедик чистить зуби", сказала на відео Ганна Богдан. Михайло жартома їй відповів, що вона наступна.

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