Переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан показала, як увірвалася в душову до свого обраницю Михайла Заливако
Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини і досі є парою. Дівчина активно розвиває свій блог і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Анна Богдан опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дівчина показує рум-тур готелю, в якому вони залишилися. Вона без попередження заходить у ванну кімнату до Михайла Заливако, який чистить зуби в цей момент.
"Міні рум тур від мене. Всім хороших снів", підписала відео обраниця"Холостяка".
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"Це наша ванна. Ведмедик чистить зуби", сказала на відео Ганна Богдан. Михайло жартома їй відповів, що вона наступна.
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