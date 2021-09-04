Переможниця "Холостяка" Анна Богдан в обіймах Михайла Заливако розповіла, де зародилася їхня любов

Як передає Politeka.net, в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому цілувала свого коханого.

"Це місто особливе для нас. Напевно, кожен має своє місце сили, місце з яким у тебе пов'язані приємні спогади і куди завжди хочеться повернутися. Для когось це тиха галявина посеред лісу, для кого пірс на озері або старовинний сарай, де ми ховалися в дитинстві від батьків", - зазначила Анна, додавши, що для неї з коханим таким місцем став Львів.

За словами Богдан, саме у Львові відбулося перше побачення з Михайлом і перший поцілунок, який пара запам'ятає назавжди.

У коментарях парі залишили масу приємних слів.

"Ви дуууже красиві, раніше була іншої думки про вас", "Красиве відео, ніжне і тепле) Я від душі бажаю Вам бути разом довгі роки)», «які ви гарненькі. Я так рада, що ви разом скрізь. Довгої любові", - пишуть користувачі Мережі.

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