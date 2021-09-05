Переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан показала, як відпочиває з коханим Михайлом Заливако
Як передає Politeka.net, в Instagram дівчина поділилася кадрами нової подорожі.
Анна і Михайло вирушили в Буковель. По дорозі пара відвідала Львів, який став для них особливим.
"Наше перше побачення, перший поцілунок назавжди залишиться біля Львова. Тепер для нас це особливе місце, де пульс б'ється швидше💓, а почуття оживають, ніби це те саме перше побачення. І перебувати зараз тут, просто удвох без камер, команди програми "Холостяк» - це щось неймовірне", - зізнавалася дівчина.
Біда наздогнала 65-річну Ларису Доліну, її колеги розміщують кадри зі співачкою: "Я вас дуже прошу..."
Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."
Лопес показала себе у звичайному житті без макіяжу і в простій майці: "Завжди ідеальна"
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська в білій сукні поділилася своїм величезним щастям: "Мої вітання"
Мішина прийшла на лінійку до сина в мікро-топі і показала животик, Еллерт не змовчав: "Ганьба"
Далі Анна і Михайло зупинилися в Буковелі.
Анна Богдан вже похвалилася їжею з місцевих ресторанів.
"Всім доброго ранку! Зараз йду на сніданок. Мої вже їдять. Ось такі ось красиві сніданки у нас сьогодні", - сказала вона і приєдналася до сніданку з друзями і коханим.
Нагадаємо, що Анна Богдан засвітила архівне фото, показавши себе багато років тому: "впізнали дитину?".
Ще Politeka писала, що Анна Богдан сміливо застрибнула на Заливако прямо на вулиці: фото.
Також Politeka повідомляла, що Анна Богдан показала найромантичніші моменти літа з коханим: "буду нудьгувати".