Переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан показала, як відпочиває з коханим Михайлом Заливако

Як передає Politeka.net, в Instagram дівчина поділилася кадрами нової подорожі.

Анна і Михайло вирушили в Буковель. По дорозі пара відвідала Львів, який став для них особливим.

"Наше перше побачення, перший поцілунок назавжди залишиться біля Львова. Тепер для нас це особливе місце, де пульс б'ється швидше💓, а почуття оживають, ніби це те саме перше побачення. І перебувати зараз тут, просто удвох без камер, команди програми "Холостяк» - це щось неймовірне", - зізнавалася дівчина.

Далі Анна і Михайло зупинилися в Буковелі.

Анна Богдан вже похвалилася їжею з місцевих ресторанів.

"Всім доброго ранку! Зараз йду на сніданок. Мої вже їдять. Ось такі ось красиві сніданки у нас сьогодні", - сказала вона і приєдналася до сніданку з друзями і коханим.

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