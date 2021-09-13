Победительница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан призналась в чувствах и показала нежный кадр

Как передает Politeka.net. Анна Богдан является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она стала популярная благодаря своему участию в 11-ом сезоне проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. После шоу, у пары продолжились отношения. Теперь девушка активно ведет социальные сети, где показывает моменты из жизни с Михаилом и дает советы поклонникам.

На этот раз Анна Богдан поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На снимке она вместе со своим избранником Михаилом Заливако позирует на камеру. На первом снимке они смотрят друг на друга, а на втором целуются.

"Где царит любовь, там есть жизнь



Нам нужен любимый человек рядом... Как бы не хотели это скрыть, чтобы выглядеть сильнее и независимее, но что-то в душе всегда требует плечо, на которое можно опереться, нежных объятий, страстных поцелуев и ощущение, что ты дорога для него.



"Холодные" стены, тишина, которую не может скрыть даже музыка и пустота сводит нас с ума и хотим услышать эту заветную фразу: "Любимая, я дома", когда в душе разгорается тепло, глаза сияют. И в этот момент хоть весь Мир будет против Вас, но теперь Вы вдвоем и страха больше нет



Когда объятия исцеляют, а поцелуй дарит силы мы получаем крылья, которые переносят нас туда, где царит Счастье", - подписала фото Анна Богдан

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Женитесь уже", "Какие вы нереально красивые", "Ну что ж вы такие классные а!", "Аня я сразу была против вас, а потом осознала что вы похожи, и дополняете друг друга!!! Счастья вам, и крепкой семьи!!!", "Там где любовь там всегда есть Детишки а понты и у вас понты"

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