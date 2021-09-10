Победительница 11 сезона «Холостяка» Анна Богдан рассказала о неприятном происшествии со своим возлюбленным

Анна Богдан продолжает жить вместе с главным героем «Холостяка» и уже привыкла к излишнему вниманию публики и неадекватному поведению многих хейтеров в сети. После финала проекта девушку часто обвиняли в неискренности и не верили в отношения с Михаилом.

Спустя несколько месяцев после съемок, негатив окружающий по поводу выбора Михаила наконец-то стих и пара спокойно продолжила свои отношения. Сейчас Заливако и Богдан живут вместе, путешествуют и часто показывают в сети разные моменты из своих будней.

Недавно с парой приключилась неприятная история прямо перед поездкой – кто-то намеренно порезал им колеса, из-за чего паре пришлось срочно менять все:

«В общем, вот так мы в гости съездили. Вышли, а нам порезали колесо. Это капец, что же за день сегодня? После того, как сделали все и уехали, теперь не можем заехать на паркинг – очень-очень сладко спит охранник», - поделилась событиями Анна.

Ранее в Инстаграм Анна опубликовала совместное фото с «Холостяком» Михаилом Заливако, сделанное на вершине горы в Карпатах.

«Как глоток свежего воздуха. Горы обладают мистической силой - здесь все чувствуется по-другому. Они бросают тебе вызов и когда Вы вместе его бок-о-бок проходите - это сближает Вас и пропускает новую искру в ваших отношениях. Двое, сидящие на вершине, а не упали туда с неба, позади долгий путь, где стихия готовит препятствия, которые проверяют силу и настойчивость каждого», - отметила Анна.

Напомним, что Анна Богдан в объятиях любимого раскрыла секрет их истории любви: «Особенный для нас…».

Ранее Politeka писала, что Анна Богдан вбежала к Заливако в душевую, камеру выключать не стала: "А это наша...".

A еще Politeka сообщала, что Анна Богдан похвасталась, как ее балует любимый: «Вот такие вот…».

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