Победительница 11 сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако, Анна Богдан поразила шикарным видом на фото

Анна Богдан является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она стала популярная благодаря своему участию в 11-ом сезоне проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. После шоу, у пары продолжились отношения. Теперь девушка активно ведет социальные сети, где показывает моменты из жизни с Михаилом и дает советы поклонникам. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз Анна Богдан поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре девушка закидывает ногу на стол. На ней шикарное короткое платье, которое покрыто блестками.

"Что делает нас женственными?



Женственность - это оружие, которое делает мужчину беззащитными перед нашим волшебством . Поэтому владеть этим качеством хотела бы каждая девушка



Элегантность - когда чувствуешь гармонию и внутреннее удовлетворение от того, насколько привлекательной твоя фигура и насколько удачно подобранный твой гардероб.



Уверенность - хватает добавить к образу высоко поднятую голову, выпрямленную осанку, лучистый взгляд и доброжелательную улыбку, - и вы увидите, как все мужские головы вернутся вслед Вам.

Амбициозность - привлекательной женщине всегда есть к чему стремиться. Она ставит перед собой цели и движется к ним. Причем это движение - не обязательно по прямой. Женщина, как пантера на охоте, может ходить кругами, присматриваться, прицеливаться, и в конечном итоге все равно достичь своей цели", - рассказала Анна Богдан.

Поклонники девушки оставили ей множество приятных комментариев, и также "Холостяк" Михаил Заливако остался под впечателением: "Бомба ракета", "Анна - Вы шикарная - достойная женщина", "Какая очаровательная девушка".

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