Победительница 11 сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако, Анна Богдан активно следит за своим весом

Анна Богдан после финала шоу «Холостяк» получила много критики только из-за того, что главный герой Михаил Заливако выбрал именно ее. Несмотря на это пара выдержала весь хейт в сети и по сей день счастлива, они даже начали вместе жить.

Также пара беспокоится о своем здоровье, поэтому много занимается вместе и ведет здоровый образ жизни. В последнее время Богдан все чаще показывает, как тренируется в зале вместе со своим мужчиной.

Сам Заливако шуточно прокомментировал кадр из спортзала с возлюбленной: «Аня заниматься, я хожу туда только фоткаться».

Привычно не обходится без критики под фото Анны:

«Почему ваша Аня постоянно не довольная?; У Ани фигура тут такая красивая; Красивая пара; Копна соломы на голове... Лицо можно и попроще сделать; Главное, что вы вместе».

Ранее Богдан высказалась о том, что делает девушек и женщин женственными:

"Женственность - это оружие, которое делает мужчину беззащитными перед нашим волшебством. Элегантность - когда чувствуешь гармонию и внутреннее удовлетворение от того, насколько привлекательна твоя фигура и насколько удачно подобранный твой гардероб.

Уверенность - хватает добавить к образу высоко поднятую голову, выпрямленную осанку, лучистый взгляд и доброжелательную улыбку, - и вы увидите, как все мужские головы вернутся вслед Вам. Амбициозность - привлекательной женщине всегда есть к чему стремиться", - рассказала Анна Богдан.

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