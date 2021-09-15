Фаворитка на шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако, Юлия "Зайка" Бельченко, поделилась подробностями о личной жизни

Девушка прославилась в соцсетях после своего участия на популярном проекте, пишет Politeka.net. Сейчас на страницу красотки подписаны 234 тысячи пользователей сети.

Бельченко часто делится в сети подробностями личной жизни. Так в августе стало известно, что она рассталась с парнем. Подписчицы надеялись, что они сойдутся снова.

"Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы помирились. Наверное ничего, тут уже без шансов просто", - сказала в одном из сторис "Зайка".

А в новых сторис, видимо, эта история все же получила продолжение. Девушка показала, что получила два красивых букета. Выяснилось, что так у нее "вымаливает" прощение бывший.

"Я выяснила, от кого были эти два букета. И, как я и догадывалась, это было от того парня, которого я назвала абьюзером", - сказала красотка.

По словам девушки, они даже пообщались.

"В целом, возможно, он даже не абьюзер, просто мы не смогли нормально выстроить коммуникацию. Ну, в общем, попросил он прощения, ну и не знаю... Пообщаемся - увидим", - добавила Юлия.

"Дать ему второй шанс?", - решила она посоветоваться с фолловерами.

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