Участница шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" откровенно рассказала о жизни после реалити-шоу

Как сообщает Politeka.net, известная участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко (Юля "Зайка") в Люкс Подкасте рассказала ведущему Славе Демину о своей жизни после реалити шоу. По словам девушки, сейчас она осознала, что это к лучшему, что Заливако выбрал не ее, а другу участницу.

"Я каждый день доказываю, что я не какая-то бедная, несчастная, что у меня все хорошо в жизни. У меня есть, где жить, есть, что есть, есть, чем заниматься. У меня есть друзья, семья. Единственное, чего не хватает в этом моем кругу гармонии, это любимого человека. Просто это одна из составляющих счастливой жизни", - поделилась Юлия.

Девушка также подчеркнула, что мужчина не является центром ее мира, хотя она и хочет любить и быть любимой. В то же время, отвечая на вопрос ведущего, Бельченко призналась, что сейчас не готова к отношениям.

"Я там сходила как-то на пару свиданий и на этом все дело и закончилось. Я чисто ходила из-под палки, потому что надо ходить, потому что нужно еще как-то что-то делать со своей личной жизнью", - добавила девушка.

Напомним, Звезды "Холостячки" и "Холостяка" Тригубенко и "Зайка" честно рассказали, о чем жалеют: "Психика пошатывается".

Как сообщала Politeka, Отвергнутый Мишиной Тригубенко впервые проговорился о новых отношениях: "У меня полуфинал".

Также Politeka писала, что Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако высказала накипевшее и объявила о своем решении: "Я не милая Зайка".