Финалисты шоу "Холостяк" и "Холостячка" Алексей Тригубенко и Юлия "Зайка" дали откровенное интервью Славе Демину

Как пишет Politeka.net, 32-летний бизнесмен Алексей Тригубенко принимал участие в первом сезоне шоу "Холостячка", где вместе с другими участниками боролся за благосклонность актрисы Ксении Мишиной. Хотя в финале Мишина выбрала юмориста Александра Эллерта, популярность Тригубенко после шоу сильно возросла.

В интервью Славе Демину на "Люкс ФМ" Тригубенко впервые после проекта заговорил об отношениях. Демин спросил бизнесмена легко ли ему заводить отношения, будучи столь популярным.

"Я для себя понял: если девушка ищет отношений ради отношений, чтобы построить семью и быть счастливой, только тогда можно с ней строить отношения. Если она преследует только какую-то цель, например, закрыть бытовые вопросы, пообщаться, поехать в путешествие и так далее, такие отношения приведут в никуда. Обиднее всего то, что тебе хочется, чтобы тебя узнавали просто как Алексея, а не как Алексея Тригубенко из "Холостячки", - убежден Тригубенко.

Бизнесмен рассказал, что большинство девушек ожидает от него дорогих подарков и походов по магазинам. Мужчина даже перестал дарить цветы на первом свидании. На вопрос, свободно ли сердце Тригубенко сейчас, он ответил довольно завуалированно.

"На данный момент я общаюсь... У меня полуфинал", - пошутил Алексей.

Ранее Politeka писала, что финалист "Холостячки" Тригубенко признался в своей проблеме, о которой раньше молчал: "Еще ни с кем не...".

Напомним, что финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, за что его сильно избили на улице: "До тренировки не дошел".

A еще Politeka сообщала, что отвергнутый " холостячкой "Мишиной Тригубенко нашел утешение вдали от Родины:"стал жить".