Фіналіст шоу "Холостячка" , який боровся на проекті за серце актриси Ксенії Мішиної, Олексій Тригубенко поділився відвертою розповіддю
Як передає Politeka.net, хоча у фіналі Ксенія Мішина все ж віддала перевагу Олександру Еллерту, Популярність Тригубенко після проекту сильно зросла. Зараз він активно веде сторінку в соцмережі, радуючи шанувальників подробицями свого життя. Зокрема, час від часу Олексій відповідає на питання, які задають йому фоловери.
Так, цього разу його запитали про найневдаліше побачення.
"Я пам'ятаю, коли я один раз приїхав на побачення, припаркувався, дзвоню, кажу: «Виходь». Вона каже: Я не бачу твоєї машини». Кажу:»та виходь, я стою під під'їздом". А я виявляється стояв під іншим будинком. Загалом вона подумала, що я якийсь маніяк, і не вийшла до Мене»,-розповів Олексій.
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