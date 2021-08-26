Фіналіст шоу "Холостячка" , який боровся на проекті за серце актриси Ксенії Мішиної, Олексій Тригубенко поділився відвертою розповіддю

Як передає Politeka.net, хоча у фіналі Ксенія Мішина все ж віддала перевагу Олександру Еллерту, Популярність Тригубенко після проекту сильно зросла. Зараз він активно веде сторінку в соцмережі, радуючи шанувальників подробицями свого життя. Зокрема, час від часу Олексій відповідає на питання, які задають йому фоловери.

Так, цього разу його запитали про найневдаліше побачення.

"Я пам'ятаю, коли я один раз приїхав на побачення, припаркувався, дзвоню, кажу: «Виходь». Вона каже: Я не бачу твоєї машини». Кажу:»та виходь, я стою під під'їздом". А я виявляється стояв під іншим будинком. Загалом вона подумала, що я якийсь маніяк, і не вийшла до Мене»,-розповів Олексій.

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