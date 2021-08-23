Фіналіст "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко поділився кадрами під час подорожі в Туреччині і розповів про свої плани

Як пише Politeka.net, після закінчення проекту Олексій Тригубенко викликає не менший інтерес у публіки, ніж Ксенія Мішина та Олександра Еллерт.

Український підприємець дійшов до фіналу шоу" Холостячка", але все ж отримав відмову від актриси Ксенії Мішиної. Зараз він купається в променях слави, яку йому принесло шоу, адже сотні тисяч українок впевнені, що він набагато краще переможця проекту Олександра Еллерта.

Тригубенко постійно підігріває інтерес до себе, розміщуючи яскраві знімки і відео в Instagram-акаунті.

Зараз Льоша подорожує по Туреччині. Він розповів, що тільки цього літа встиг відвідати вже три країни.

"Ідеальний час для чого-небудь ніколи не настане, ідеальний час-зараз. Я зрозумів це і перестав відкладати життя на потім. Став приймати можливості, став жити! » ,- зізнався Тригубенко.

На фото чоловік показав себе за кермом червоного кабріолета, який нагадав йому про серіал з дитинства «Беверлі Хіллз» .

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