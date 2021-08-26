Учасник проєкту "Холостячка" Олексій Тригубенко зробив відверте зізнання

Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко став відомий завдяки шоу "Холостячка", де він боровся за серце головної героїні Ксенії Мішиної. Також відомо, що він є бізнесменом і у нього свій таксопарк. Чоловік показав себе на проєкті як ідеальний обранець, але не зміг здобути перемогу. Нещодавно стало відомо, що Олексій одружився. Бізнесмен активно веде соціальні мережі і розповідає шанувальникам подробиці зі свого життя.

Цього разу Олексій вирішив поділитися одкровенням. Він на своїй сторінці в Instagram зізнався в проблемі, про яку дуже довго мовчав.

Бізнесмен зазначив, що через цю проблему він не може рухатися далі.

"Хлопці, я такий жорсткий марнотрат, щоб ви розуміли. Скільки б я не заробляв, я можу витратити все. Я марнотрат і в цьому я можу вам зізнатися чесно. Хоча при цьому я повністю веду свій фінансовий облік, всю бухгалтерію я веду, скільки заробляю, скільки я витрачаю. Це мене ніяк не обмежує в тому, щоб я можу витратити все, що я хочу. Може я просто так ставлюся до грошей, так їх люблю, що люблю їх витрачати.", щиро зізнався Олексій.

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