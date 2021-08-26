Участник проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко сделал откровенное признание

Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко стал известен благодаря шоу "Холостячка", где он боролся за сердце главной героини Ксении Мишиной. Также известно, что он является бизнесменом и у него свой таксопарк. Мужчина показал себя на проекте как идеальный избранник, но не смог одержать победу. Недавно стало известно, что Алексей женился. Бизнесмен активно ведет социальные сети и рассказывает поклонникам подробности из своей жизни.

На этот раз Алексей решил поделиться откровением. Он на своей странице в Инстаграм признался в проблеме, о которой очень долго молчал.

Бизнесмен отметил, что из-за этой проблемы он не может двигаться дальше.

"Ребята, я такой жесткий транжира, чтобы вы понимали. Сколько бы я не зарабатывал, я могу потратить всё. Я транжира и в этом я могу вам признаться честно. Хотя при этом я полностью веду свой финансовый учет, всю бухгалтерию я веду, сколько зарабатываю, сколько я трачу. Это меня никак не ограничивает в том, чтобы я могу потратить всё, что я хочу. Может я просто так отношусь к деньгам, так их люблю, что люблю их тратить.", искренне признался Алексей.

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