Финалистка шоу "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Юля "Зайка" Бельченко дала отпор хейтерам

27-летняя "Зайка" прославилась после "Холостяка", несмотря на провал - признавшись Заливако в любви в самом финале, Юля в ответ получила отказ. Тем не менее, девушка стала очень популярной в Инстаграм. За ее жизнью следят более 200 тысяч подписчиков, "Зайка" с радостью показывает личные кадры и делится своими переживаниями.

Так, в новых "сториз" девушка, у которой уже сформировался свой образ в соцсети, заговорила о наболевшем. Юля поделилась наблюдением, сделав неожиданное "открытие дня", передает Politeka.net.

"Есть люди, которые приходят ко мне на страницу, пишут какой-то негативный либо комментарий, либо сообщение, и очень удивляются, когда получают на него ответ. Особенно, когда ответ их чем-то может не устроить. Вот этот мой самый "любимый" комментарий: "Блин, ты не милая зайка! Ты - обманщица!" Ребят, первое, что хочу сказать, я не милая зайка, я не вымышленный персонаж... Я не претендую на звание диснеевской принцессы. У меня есть разные состояния, разные настроения и периоды в жизни. Я прекрасно знаю свои недостатки и работаю с ними. С этого момента я приняла решение, что большие никому ничего не буду доказывать", - заявила Бельченко.

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