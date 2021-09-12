Красотка Юля "Зайка" показала яркое фото с регионального конкурса красоты на Прикарпатье

Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и бывшая участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко ("Зайка"), которая недавно рассказала, как зарабатывает на жизнь, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в соцсети милым фото с конкурса красоты, на котором позирует с двумя девушками.

Оказалось, что Юли стала звездной гостьей и главой жюри регионального конкурса красоты "Княгиня Покуття", который проходил в Коломые. А на фотографии, которую она выложила в сеть, девушка позирует с двумя участницами конкурса.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Конкурс красоты – это возможность проявить себя, продемонстрировать сильные стороны. Наши девушки – гордость нации, они не только красивые, они умные, целеустремленные и талантливые. Безумно рада, что мне посчастливилось быть главой жюри @kniagynia_pokuttia. Организация на высшем уровне".

Напомним, Отвергнутая "Холостяком" Заливако Юля "Зайка" честно рассказала о жизни после шоу: "Бедная, несчастная...".

Как сообщала Politeka, Звезды "Холостячки" и "Холостяка" Тригубенко и "Зайка" честно рассказали, о чем жалеют: "Психика пошатывается".

Также Politeka писала, что Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако высказала накипевшее и объявила о своем решении: "Я не милая Зайка".