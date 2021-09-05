Учасниця шоу "Холостяк" Юлія Бельченко здивувала шанувальників кадрами в новому образі

Як повідомляє Politeka.net, яскрава учасниця шоу "Холостяк" Юлія Бельченко ("Зайка"), яка нещодавно оскандалилася фейковим весіллям з телеведучий Богданом Юсипчуком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цей раз красуня здивувала шанувальників незвичайними фото в абсолютно новому образі, а також розповіла про свою роботу.

На нових фотографіях Юлія відображена на прогулянці в Києві, вона захоплено дивиться в екран свого смартфона. Перед камерою красуня з'явилася в образі леді-бос – на ній стильний червоний костюм і чорний топ під піджаком. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Чому я вибрала саме SMM, а не іншу професію? Ви знаєте, що працювати я почала, ще будучи студенткою. Але скрізь я була прив'язана за часом і місцем. Хотілося більше свободи, можливість подорожувати, пристойно заробляти і не їздити на роботу практично кожен день. Я прагнула сама вирішувати: де, скільки працювати і який проект вибирати. І тоді я перейшла на фріланс, стала сама собі начальником".

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