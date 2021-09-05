Участница шоу "Холостяк" Юлия Бельченко удивила поклонников кадрами в новом образе
Как сообщает Politeka.net, яркая участница шоу "Холостяк" Юлия Бельченко ("Зайка"), которая недавно оскандалилась фейковой свадьбой с телеведущий Богданом Юсипчуком, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, этот раз красотка удивила поклонников необычными фото в совершенно новом образе, а также рассказала о своей работе.
На новых фотографиях Юлия запечатлена на прогулке в Киеве, она увлеченно смотрит в экран своего смартфона. Перед камерой красотка появилась в образе леди-босс – на ней стильный красный костюм и черный топ под пиджаком. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.
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В подписи к публикации Бельченко написала: "Почему я выбрала именно SMM, а не другую профессию? Вы знаете, что работать я начала, еще будучи студенткой. Но везде я была привязана по времени и месту. Хотелось больше свободы, возможность путешествовать, прилично зарабатывать и не ездить на работу практически каждый день. Я стремилась сама решать: где, сколько работать и какой проект выбирать. И тогда я перешла на фриланс, стала сама себе начальником".
Напомним, Отвергнутая "Холостяком" Заливако Юля "Зайка" честно рассказала о жизни после шоу: "Бедная, несчастная...".
Как сообщала Politeka, Звезды "Холостячки" и "Холостяка" Тригубенко и "Зайка" честно рассказали, о чем жалеют: "Психика пошатывается".
Также Politeka писала, что Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако высказала накипевшее и объявила о своем решении: "Я не милая Зайка".