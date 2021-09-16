Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан рассказала о возлюбленном

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала известным блогером после победы на "Холостяке", где завоевала сердце Михаила Заливако. Пара продолжает отношения и после проекта, активно делясь эмоциями в Инстаграм.

В этот раз Анна рассказала, что Михаил очень удивил ее. Они вместе отправились на фотосессию, во время которой Заливако проявил себя с другой стороны. Пара гуляла по грунтовой дороге на фото, обнимаясь.

"Когда он может удивить

Интересные ощущения переполняют тебя, когда знаешь человека уже долгое время, видишь его счастливым, веселым, серьезным, злым, измученным и кажется, что тебя не удивить, но находишь такие моменты, когда твой любимый человек может открыться с неожиданной стороны.

И сегодня на фотосессии я увидела своего Михаила Заливако с новой стороны. Он был невероятно нежным, искренним, его взгляд растапливал сердце, а прикосновения вызывали мурашки по телу

Этот вечер превратился в сказку, где главный герой покорил меня тем, насколько он может быть романтичным и как на камеру может показывать свои чувства.

Вы также хотите как можно скорее увидеть больше этих кадров ?", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Чудесные, фото как с картинки", "Класс, какие волшебные кадры. Прям чувствуется любовь и нежность. Счастья Вам!, "Классные! Искренне желаю вам счастья и сохранить все ваши чувства".

Напомним, Анна Богдан в коротких шортиках засветила интерьер их с "Холостяком" спальни

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако и Анна Богдан не постеснялись показать свои пылкие чувства на отдыхе

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако и Анна Богдан готовятся покинуть Украину



