Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан рассказала о возлюбленном
Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала известным блогером после победы на "Холостяке", где завоевала сердце Михаила Заливако. Пара продолжает отношения и после проекта, активно делясь эмоциями в Инстаграм.
В этот раз Анна рассказала, что Михаил очень удивил ее. Они вместе отправились на фотосессию, во время которой Заливако проявил себя с другой стороны. Пара гуляла по грунтовой дороге на фото, обнимаясь.
"Когда он может удивить
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Интересные ощущения переполняют тебя, когда знаешь человека уже долгое время, видишь его счастливым, веселым, серьезным, злым, измученным и кажется, что тебя не удивить, но находишь такие моменты, когда твой любимый человек может открыться с неожиданной стороны.
И сегодня на фотосессии я увидела своего Михаила Заливако с новой стороны. Он был невероятно нежным, искренним, его взгляд растапливал сердце, а прикосновения вызывали мурашки по телу
Этот вечер превратился в сказку, где главный герой покорил меня тем, насколько он может быть романтичным и как на камеру может показывать свои чувства.
Вы также хотите как можно скорее увидеть больше этих кадров ?", - написала Анна.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Чудесные, фото как с картинки", "Класс, какие волшебные кадры. Прям чувствуется любовь и нежность. Счастья Вам!, "Классные! Искренне желаю вам счастья и сохранить все ваши чувства".
Напомним, Анна Богдан в коротких шортиках засветила интерьер их с "Холостяком" спальни
А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако и Анна Богдан не постеснялись показать свои пылкие чувства на отдыхе
Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако и Анна Богдан готовятся покинуть Украину