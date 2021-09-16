Победительница шоу "Холостяк" Анна Богдан рассказала, как себя чувствует после болезни

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.

На этот раз Анна Богдан поделилась новыми видео на своей странице в Инстарграм. Ранее избранница Заливако долго не появлялась в социальных сетях. Позже, Анна рассказала, что заболела и теперь она рассказывает о том, как себя чувствует. Анна позирует перед зеркалом со своим котом - Бубликом.

"Уже лучше", - подписала видео победительница "Холостяка".

На кадрах виден интерьер спальни Анны с "Холостяком" Михаилом Заливако. Как известно, после проекта у пары завязались отношения и теперь они живут в Киеве. Посреди спальни стоит большая кровать, возле неё с двух сторон стоят черные тумбы. Комната выполнена в белых цветах и бежевых цветах.

Также, Анна показывает зеркало, которое красуется напротив кровати и туалетный столик, на котором находится косметика модели.

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