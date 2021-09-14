Победительница "Холостяка" Анна Богдан рассказала, что пропала из сети, потому что заболела

Как сообщает Politeka.net, известная блогерша Анна Богдан, которая стала победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно фолловеры заметили, что девушка начала реже появляться в сторис, о чем ее напрямую и просили.

Аня решила не молчать и объяснить поклонникам свою сниженную активно в соцсети. Оказалось, что она заболела и из-за этого снимать видео для сторис ей стало сложно. По дороге к врачу Богдан рассказала о своем самочувствии.

"Ребята, всем привет. Многие меня спрашивают, куда я пропала, меня вчера не было в сторис. Я немного заболела, поэтому сейчас еду к врачу, и в сторис меня будет немножечко меньше", - рассказала Анна.

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