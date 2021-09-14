Избранница "Холостяка" Михаила Заливако и известная модель Анна Богдан рассказала, как относится к плохим комментариям от завистников

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером и моделью в социальных сетях. Она прославилась благодаря своему участию в 11-ом сезоне шоу "Холостяк", где главным героем был бизнесмен Михаил Заливако. Она одержала победу на проекте и у пары завязались длительные отношения.

На этот раз модель поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Анна предложила своим поклонникам задать ей вопросы, и она ответила на самые интересные из них. Один из них звучал так: "Аня, давно хотела спросить, как ты реагируешь на плохие комментарии?".

Победительница "Холостяка" решила ответить на этот вопрос, пока ехала в машине.

"Если честно, то никак не реагирую. Потому что если у таких людей, которые пишут мне комментарии есть время на меня, то у меня на них времени нет", - рассказала Анна Богдан.

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