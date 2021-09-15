"Холостяк 11" Михаил Заливако в объятиях Анны Богдан не стал скрывать свои чувства перед публикой

Популярная пара Михаила и Анны оказалась в центре внимания сразу после финала проекта. Многие решили влезть в отношения возлюбленных и нередко критиковали их отношения только потому, что они сошлись в финале шоу «Холостяк».

Несмотря на весь поток негатива, Михаил и его возлюбленная правились с этим и счастливо живут вместе. Под совместными новыми фото появилось много разных комментариев, связанных с поведением пары.

«Если вечера, то только такие 🤫😍 Все, что делает женщина, незаметно. Заметно становится, когда она этого не делает. Будь и делай, я скучаю» - написал Михаил под новыми совместными фото.

Поклонники также отреагировали на счастливые совместные кадры пары:

«Милые 😍; Такие балдёжные🙌🔥 оставайтесь такими всегда!; Однозначно😍; такие милые, приятно за вами наблюдать; 👀 супер очень красивая пара😍; Не будьте такими завистливыми. Научитесь радоваться успехам других; Так женитесь если; ммм как это мило😍 Ну вы Михаил и закрутили фразу».

Отметим, популярность в Сети 28-летней Анны Богдан набирает обороты. Как известно, Аня с Мишей продолжили строить отношения, зародившиеся во время проекта, и сейчас живут вместе в Киеве ("Холостяку" пришлось пойти на компромисс и переехать к своей возлюбленной из Харькова).

Парочка наслаждается "конфетно-цветочным" периодом, путешествуют вместе и посещают VIP-тусовки, на которые их теперь частенько приглашают.

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