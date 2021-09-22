Победительница «Холостяка» Анна Богдан отправилась в ЗАГС вместе с Михаилом Заливако

Анна Богдан показала в своих Стори серию счатсливых кадров. Дело в том, что избранница героя 11 сезона шоу «Холостяк» с Михаилом Заливако отправилась в столичный ЗАГС. Как оказалось, у Анны был праздник – она приехала со своим возлюбленным на роспись брата.

Анна и Михаил пришла на свадьбу к ее родному брату, где сделали много памятных кадров. На фото девушка позировала с Заливако на фоне красивой фотозоны. Там же сам Михаил сделал фото с мамой Анны.

«Сегодня у моего брата роспись. Очень сильно их люблю», - подписала фото Анна.

Также она представила серию романтичных кадров перед ЗАГСом и опубликовала фото с братом, с которым они весьма похожи.

Напомним, Анна Богдан победила в последнем сезоне шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара после проекта продолжила развивать отношения и встречается по сей день. Анна стала после шоу довольно популярной в Инстаграм, где ведет свой блог.

На новых кадрах, которые Богдан опубликовала в сторис, красотка позировала в лосинах и топике. Девушка пустилась в пляс, впечатляя фигуркой фанатов.

Напомним, что Анна Богдан на известном шоу дала своему возлюбленному повод для ревности: "Ох...".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан в платье с вырезом показала, чем соблазнила любимого: "Как из сказки".

Также Politeka писала, что Заливако и Анна Богдан впечатлили образами в коже: «Терминатор и Сара Коннор».