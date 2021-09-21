Главный герой 11 сезона «Холостяка» Михаил Заливако показал первую совместную фотосессию со своей возлюбленной

Как сообщает Politeka.net, Заливако и Анна Богдан стали второй парой после 11 сезонов популярного шоу, которые сумели сохранить отношения после проекта. Сегодня пара счастлива вместе, что не устает показывать в своих социальных сетях.

На свежем фото в Инстаграм Заливако предстал вместе с возлюбленной. Пара была одета в кожаные куртки и выглядела очень серьезно. Анна обняла Михаила за плечи и задумчиво смотрела в кадр.

«Первая совместная фотосессия, очень необычные чувства», - подписал фото Заливако.

В комментариях ему оставили массу восторженных слов.

«Шикарных волос Ани хватает на вас обоих. Красивые!», «Очень красивая пара, но смущает момент постоянного присутствия этого Дениса в вашей жизни, он как ваша тень», «Сурьезность фото зашкаливает. Очень не привычно лицезреть вас в таком амплуа)», «Какие ж красивые у вас будут детки», «Терминатор и Сара Коннор», - пишут люди.

Напомним, что Анна Богдан показала, как изменилась ее фигура благодаря спорту.

Как сообщала Politeka, Анна Богдан в платье с эффектным вырезом показала, чем соблазнила «Холостяка».

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