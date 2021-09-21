Відома блогерша Анна Богдан показала мережі чарівне фото в спокусливому образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан, яка будує стосунки з головним героєм реаліті-шоу Михайлом Заливако, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася сміливим кадром, на якому постала в спокусливому образі.

На новій фотографії Анна відображена в затишній кімнаті з тьмяним світлом, а її манікюр відмінно поєднується з фоном. Перед камерою красуня з'явилася в розкішній ніжно-рожевій сукні зі стразами з об'ємними прозорими рукавами і глибоким вирізом в зоні декольте. Волосся дівчини елегантно укладені, а на її обличчі яскравий макіяж, завершують образ розкішні сріблясті сережки.

У підписі до фото Богдан написала: "Красиві образи народжують красиві думки, а красиві думки ведуть до красивих дій. Будьте красивими для себе". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото Ані: "Краса", "Дуже красиве фото", "Красива", "Як зі східної казки", "Така красива", "Дуже красиво, прямо дуже", "Шикарна", "Ідеальна", "Богиня", "Дуже красива. Пощастило Мишку".

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