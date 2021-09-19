Блогерша Анна Богдан, которая победила в шоу "Холостяк", показала фигурку на радость фанатов

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан победила в последнем сезоне шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара после проекта продолжила развивать отношения и встречается по сей день. Анна стала после шоу довольно популярной в Инстаграм, где ведет свой блог.

На новых кадрах, которые Богдан опубликовала в сторис, красотка позировала в лосинах и топике. Девушка пустилась в пляс, впечатляя фигуркой фанатов.

На втором сторис красотка уже была в стопзале в аналогичном наряде. Девушка делала выпады под музыку, впечатляя своим трудолюбием.

"Спортзал у нас по расписанию даже в выходные", - написала Анна под кадрами.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь в сторис Инстаграм, где оставила видео красотка, нет подобных инструментов для взаимодействия.

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