В жизни "Холостяка 11" Михаила Заливако и его избранницы Анны Богдан, царит настоящая идиллия

Как известно, после финала проекта Михаил продолжил отношения с его победительницей Анной Богдан.

На страницах соцсетей счастливая парочка частенько радует публику романтическими фото, а также откровенными признаниями.

Вот и сейчас Анна решила поделиться с фолловерами в Инстаграм, как ей удается поддерживать гармоничные отношения с Заливако.

Богдан говорит, что нужно находить больше времени проводить время вдвоем. Девушка убеждена, что эти моменты навсегда оставят улыбку в душе партнёров.

Также она посоветовала не бояться показывать свои чувства.

«В моем мире много цветов .... но ты его делаешь самым ярким 💚...

Не упускайте шанс провести время просто вдвоем, эти моменты навсегда оставят улыбку в Вашей душе💫. Хотите сказать что-то партнеру - говорите пока есть шанс! Иначе потом всю жизнь будешь жалеть о том, что когда-то промолчали 😌

Не бойтесь показать свои чувства - кто-то ждет их «, - написала победительница Холостяка.

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