В жизни "Холостяка 11" Михаила Заливако и его избранницы Анны Богдан, царит настоящая идиллия
Как известно, после финала проекта Михаил продолжил отношения с его победительницей Анной Богдан.
На страницах соцсетей счастливая парочка частенько радует публику романтическими фото, а также откровенными признаниями.
Вот и сейчас Анна решила поделиться с фолловерами в Инстаграм, как ей удается поддерживать гармоничные отношения с Заливако.
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Богдан говорит, что нужно находить больше времени проводить время вдвоем. Девушка убеждена, что эти моменты навсегда оставят улыбку в душе партнёров.
Также она посоветовала не бояться показывать свои чувства.
«В моем мире много цветов .... но ты его делаешь самым ярким 💚...
Не упускайте шанс провести время просто вдвоем, эти моменты навсегда оставят улыбку в Вашей душе💫. Хотите сказать что-то партнеру - говорите пока есть шанс! Иначе потом всю жизнь будешь жалеть о том, что когда-то промолчали 😌
Не бойтесь показать свои чувства - кто-то ждет их «, - написала победительница Холостяка.
Напомним, что избранница "Холостяка" показала, как на ее внешности сказался развод с Богданом
А еще Politeka писала, что беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры
Также Politeka сообщала, что избранница "Холостяка" Заливако заговорила о слабых местах и как справиться с ними