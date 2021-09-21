Известная блогерша Анна Богдан показала сети очаровательное фото в соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и победительница шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая строит отношения с главным героем реалити-шоу Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась смелым кадром, на котором предстала в соблазнительном образе.

На новой фотографии Анна запечатлена в уютной комнате с тусклым светом, а ее маникюр отлично сочетается с фоном. Перед камерой красотка появилась в роскошном нежно-розовом платье со стразами с объемными прозрачными рукавами и глубоким вырезом в зоне декольте. Волосы девушки элегантно уложены, а на ее лице яркий макияж, завершают образ роскошные серебристые серьги.

В подписи к фото Богдан написала: "Красивые образы рождают красивые мысли, а красивые мысли ведут к красивым действиям. Будьте красивыми для себя". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Ани: "Красота", "Очень красивое фото", "Красивая", "Как из восточной сказки", "Такая красивая", "Очень красиво, прямо очень", "Шикарная", "Идеальная", "Богиня", "Очень красивая. Повезло Мишке".

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