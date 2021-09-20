Победительница шоу "Холостяк" Анна Богдан на "Танцях з зірками" дала Михаилу Заливако повод для ревности

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.

На этот раз Анна Богдан опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах видно, что она с Михаилом Заливако пришла на третий эфир шоу "Танці з зірками".

Однако, во время выступления Евгении Власовой с её напарником Максом Леоновым, Анна без стеснения, восхитилась мужчиной.

"Ох ничего себе", - прокомментировала выступление Анна Богдан.

Как известно, третий эфир шоу "Танці з зірками" покинула Александра Машлятина со своим напарником Денисом Самсоном. Напомним, что Александра заменяла актрису из "Женского квартала" Анастасию Оруджову. Она покинула проект из-за того, что порвала связки.

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