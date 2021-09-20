Переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан на "Танцях з зірками" дала Михайлу Заливако привід для ревнощів

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проекті" Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини і досі є парою.

Цього разу Анна Богдан опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах видно, що вона з Михайлом Заливако прийшла на третій ефір шоу "Танці з зірками".

Однак, під час виступу Євгенії Власової з її напарником Максом Леоновим, Анна без сорому, захопилася чоловіком.

"Ох нічого собі", - прокоментувала виступ Ганна Богдан.

Як відомо, третій ефір шоу" Танці з зірками " покинула Олександра Машлятіна зі своїм напарником Денисом Самсоном. Нагадаємо, що Олександра заміняла актрису з "жіночого кварталу" Анастасію Оруджову. Вона покинула проект через те, що порвала зв'язки.

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