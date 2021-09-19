Блогерша Анна Богдан, яка перемогла в шоу "Холостяк", показала фігурку на радість фанатів

Як пише Politeka.net, Анна Богдан перемогла в останньому сезоні шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Пара після проекту продовжила розвивати відносини і зустрічається донині. Анна стала після шоу досить популярною в Instagram, де веде свій блог.

На нових кадрах, які Богдан опублікувала в сторіс, красуня позувала в лосинах і топіку. Дівчина пустилася в танок, вражаючи фігуркою фанатів.

На другому сторіс красуня вже була в стопзалі в аналогічному вбранні. Дівчина робила випади під музику, вражаючи своєю працьовитістю.

"Спортзал у нас за розкладом навіть у вихідні", - написала Анна під кадрами.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже в сторіс Instagram, де залишила відео красуня, немає подібних інструментів для взаємодії.

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