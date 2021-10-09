Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако, Анна Богдан решилась на вторую попытку и рассказала, куда направляется.

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.

На своей странице в Инстаграм Анна Богдан опубликовала новое фото. Как известно, недавно она вместе со своим избранником Михаилом Заливако отправилась в Италию, где они отдыхали несколько дней. По их возвращению, они решили пойти в зоопарк в Харькове.

Судя по следующему снимку, у пары не получилось туда попасть, и на этот раз Анна Богдан решилась на вторую попытку попасть туда. Стоит отметить, что на избраннице "Холостяка" светло-бежевый тренч и синие джинсы.

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