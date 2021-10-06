Главный герой 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако рассказал о своей проблеме, которую «вылечила» его возлюбленная Анна Богдан.

Как известно, после «Холостяка» предприниматель из Харькова продолжил строить отношения с победительницей проекта Анной Богдан. Сейчас пара живет вместе и много путешествует, наслаждаясь обществом друг друга.

Как пишет Politeka.net, в новом образе на своей странице в Инстаграм Заливако рассказал о том, как его изменили эти отношения. Так, бизнесмен признался, что всегда не любил фотографироваться, однако из-за своей новой спутницы он поучаствовал уже в двух фотосессиях.

«Я не знаю, как я в них оказываюсь, с тем, что не сильно люблю фотографироваться. Ей это удаётся и видимо с Аней у меня пройдёт эта ерунда, когда я могу психовать во время и прям беситься, когда делается фото», - рассказал Михаил.

Он считает, что во многих парах партнеры могут влиять друг на друга, помогая справиться с некоторыми проблемами или недостатками.

«Уверен, что при правильном подходе в паре, можно вот такие вот косяки друг-друга безболезненно «лечить». Может кто-то скажет, что это мелочь, но похожих приколдэсов у всех хватает. Цэ мой», - добавил Заливако.

Он также поделился кадрами с той самой фотосессии с Анной. На фото они романтично прогуливаются по лесу и выглядят по-настоящему влюбленными.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан облегчила жизнь украинцам, сделав подборку фильмов.

Как сообщала Politeka, "холостяк" Михаил Заливако уехал из киевского бара с травмой головы.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан и Заливако удивили ответом, когда свадьба.