Победительница реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан и ее возлюбленный Михаил Заливако заговорили о свадьбе

Как пишет Politeka.net, герой 11 сезона шоу "Холостяк" бизнесмен Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан уже долгое время живут вместе. В своих Instagram пара часто делится совместными романтическими фото, часто появляется вместе на светских мероприятиях и ездит отдыхать.

Недавно Богдан из Заливако улетели на weekend в Италию, откуда публикуют красивые совместные кадры.

"Когда угадал с временем года, страной, городом и человеком рядом 😉", - написал в одном из постов Михаил Заливако.

Поклонники поставили много лайков и написали комментарии.

"Обожаю вас 😍❤️😘 ", "ну котики же 😍 ", "Такые милые 😍 счастья вам ❤️ " Миша очень скрывает свои чувства, поэтому на первом месте пишет все, что типа самое главное ... на самом деле он очень чувственный и ранимый человек 🙌 ну это психология, товарищи)))", " такие милые, хорошего отдыха❤️", "Думаю, что можно чуточку изменить порядок слов, первый должен быть любимый человек, а все остальное уже потом 😍 ", " желаю счастья❤️", "Миша любит и волнуется .. Она - нет .. Просто "угадала" человека..", "Народ, последнее слово, то, к которому вы придираетесь... это и есть "завершение!". То есть окончательный выбор!! ВСЕГО ПРЕКРАСНОГО !!! Миша и Анна будьте счастливы! В любое время года и в любой точке мира!) ❤️ ",- написали в сети.

Что интересно, недавно Михаил и Анна участвовали в пост-шоу "Как выйти замуж". На вопрос ведущего Григория Решетника о свадьбе Заливако сказал, обращаясь к Анне: "Помнишь, мы говорили, что год, да?". На что девушка ответила, что "всему свое время" и они пока наслаждаются друг другом.

Ранее Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан раскрыла рот от итальянских красот, появилось фото: "О, динозавр".

Напомним, что победительница "Холостяка" Богдан в объятиях Заливако объявила о важном событии: "Поздравляю, вы классная пара!".

A еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако нарвался на шпильки через фото с Анной Богдан на отдыхе: "Вы на работе бываете?".