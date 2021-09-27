Переможниця 11 сезону "Холостяка" Анна Богдан полетіла на романтичний відпочинок разом з Михайлом Заливако

Анна і Михайло після фіналу шоу викликали багато гніву в мережі тільки тому, що залишилися один з одним. Незважаючи на множинні нападки вони змогли зберегти відносини і навіть почали разом жити.

Зараз пара вирушила на відпочинок закордон, що багатьох здивувало, адже уважним користувачем Instagram здається, ніби Заливако і Богдан «взагалі не працюють».

"Коли вгадав з порою року, країною, містом і людиною поруч😉» - підписав під кадром Заливако.

Шанувальники відповіли на новий кадр з відпочинку пари і висловили свою думку:

"Ви за контрактом подорожуєте в різних країнах?🤣 ; Клас, Венеція - прекрасна в будь-який час року! Як і ваша пара-класна!; обожнюю вас 😍; ну котики ж😍; Міша дуже приховує свої почуття; насправді він дуже чуттєвий і ранима людина; ви на роботі буваєте??? 😄 ; Блін, як класно сказано👏Ви Класні".

Також у своєму новому пості Богдан розповіла, як вони з Заливако вирушили в нову подорож.

"І знову подорожі. Ми нарешті вирушили разом з Мішею в це місто, яке так популярне серед туристів з усього світу. Але чому ж всі хочуть потрапити сюди?",- написала Анна.

Нагадаємо, що Ганна Богдан розповіла, чи була знайома з Заливако до "Холостяка": "дуже не хотіла...".

Ще Politeka писала, що Заливако з Ганною Богдан поїхали в подорож за кордон: "всі хочуть...".

Також Politeka повідомляла, що Анна Богдан влаштувала гаряче тренування з коханим.