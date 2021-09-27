Победительница 11 сезона "Холостяка" Анна Богдан улетела на романтичный отдых вместе с Михаилом Заливако
Анна и Михаил после финала шоу вызвали много гнева в сети только потому, что остались друг с другом. Несмотря на множественные нападки они смогли сохранить отношения и даже начали вместе жить.
Сейчас пара отправилась на отдых заграницу, что многих удивило, ведь внимательным пользователем Инстаграм кажется, будто Заливако и Богдан «вообще не работают».
«Когда угадал с временем года, страной, городом и человеком рядом😉» - подписал под кадром Заливако.
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Поклонники ответили на новый кадр из отдыха пары и выразили свое мнение:
«Вы по контракту путешествуете в разных странах?🤣; Класс, Венеция - прекрасна в любое время года! Как и ваша пара - классная!; обожаю вас 😍; ну котики же😍; Миша очень скрывает свои чувства; на самом деле он очень чувственный и ранимый человек; Вы на работе бываете??? 😄; Блин, как классно сказано👏вы классные».
Также в своем новом посте Богдан рассказала, как они с Заливако отправились в новое путешествие.
«И снова путешествия. Мы наконец-то отправились вместе с Мишей в этот город, который так популярен среди туристов со всего мира. Но почему же все хотят попасть сюда?», - написала Анна.
Напомним, что Анна Богдан рассказала, была ли знакома с Заливако до "Холостяка": "Очень не хотела...".
Еще Politeka писала, что Заливако с Анной Богдан уехали в путешествие за границу: "Все хотят...".
Также Politeka сообщала, что Анна Богдан устроила горячую тренировку с возлюбленным.