Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала, как вместе с возлюбленным посещает спортзал
Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала победительницей в последнем сезоне шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Парочка после проекта успешно строит отношения и активно развивает блоги в социальной сети в Инстаграм. Анна в этот раз решила показать, как тренируется в спортзале с возлюбленным.
На новых кадрах Анна была в спортивно мини-костюме. На первом стори красотка показала, как прыгает, тренируя переднюю часть бедра.
"А тут на переднюю часть бедра", - написала Анна.
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На втором стори красотка качала ноги и руки. Рядом стоял Михаил, который показывал, как нужно делать девушке упражнение.
"Заливако вошел в роль моего личного тренера на все 100", - написала красотка.
После этого Анна села на велотренажер. Красотка крутила педали, делая кардио-упражнение. Мимо девушки прошел Михаил, который в руках держал напиток.
"А теперь кардио", - написала красотка под стори.
Напомним, Анна Богдан призналась, действительно ли была знакома с Заливако до "Холостяка"
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