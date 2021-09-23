Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала, как вместе с возлюбленным посещает спортзал

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала победительницей в последнем сезоне шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Парочка после проекта успешно строит отношения и активно развивает блоги в социальной сети в Инстаграм. Анна в этот раз решила показать, как тренируется в спортзале с возлюбленным.

На новых кадрах Анна была в спортивно мини-костюме. На первом стори красотка показала, как прыгает, тренируя переднюю часть бедра.

"А тут на переднюю часть бедра", - написала Анна.

На втором стори красотка качала ноги и руки. Рядом стоял Михаил, который показывал, как нужно делать девушке упражнение.

"Заливако вошел в роль моего личного тренера на все 100", - написала красотка.

После этого Анна села на велотренажер. Красотка крутила педали, делая кардио-упражнение. Мимо девушки прошел Михаил, который в руках держал напиток.

"А теперь кардио", - написала красотка под стори.

Напомним, Анна Богдан призналась, действительно ли была знакома с Заливако до "Холостяка"

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