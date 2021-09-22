Победительница «Холостяка» Анна Богдан поразила кадрами со свадьбы
Как сообщает Politeka.net, избранница героя 11 сезона шоу «Холостяк» Михаила Заливако Анна опубликовала у себя в Инстаграм серию фото и видео из столичного ЗАГСа. Как оказалось, красотка вместе со своим возлюбленным пришла на свадьбу к родному брату. На фото девушка позировала с Заливако на фоне красивой фотозоны.
«Сегодня у моего брата роспись», - подписала фото Анна.
Также Богдан показала церемонию бракосочетания и опубликовала селфи с женихом.
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«А это мой брат. Похожи?», - обратилась красотка к поклонникам.
Отметим, что сама 28-летняя Анна Богдан уже была замужем. Ее мужем был экс-глава Офиса президента, известный юрист Андрей Богдан. История их любви активно обсуждалась во время участия девушки в проекте. Как признавалась Анна, их отношения длились три года. Рассталась пара из-за ревности мужчины.
Добавим, что Богдан и Заливако одна из немногих пар, которые сумели сохранить отношения после шоу.
Напомним, что Анна Богдан на известном шоу дала своему возлюбленному повод для ревности: "Ох...".
Как сообщала Politeka, Анна Богдан в платье с вырезом показала, чем соблазнила любимого: "Как из сказки".
Также Politeka писала, что Заливако и Анна Богдан впечатлили образами в коже: «Терминатор и Сара Коннор».