Головний герой 11 сезону "Холостяка" Михайло Заливако показав першу спільну фотосесію зі своєю коханою

Як повідомляє Politeka.net, Заливако і Анна Богдан стали другою парою після 11 сезонів популярного шоу, які зуміли зберегти стосунки після проекту. Сьогодні пара щаслива разом, що не втомлюється показувати в своїх соціальних мережах.

На свіжому фото в Instagram Заливако постав разом з коханою. Пара була одягнена в шкіряні куртки і виглядала дуже серйозно. Анна обняла Михайла за плечі і задумливо дивилася в кадр.

"Перша спільна фотосесія, дуже незвичайні почуття", - підписав фото Заливако.

У коментарях йому залишили масу захоплених слів.

"Шикарного волосся Ані вистачає на вас обох. Красиві!", "Дуже красива пара, але бентежить момент постійної присутності цього Дениса у вашому житті, він як ваша тінь", "Сурьезность фото зашкалює. Дуже не звично споглядати вас в такому амплуа)», «які ж красиві у вас будуть дітки», «Термінатор і Сара Коннор», - пишуть люди.

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