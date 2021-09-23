Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан рассказала о своём знакомстве с Михаилом Заливако

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.

Так, на этот раз победительница "Холостяка" опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Анна часто отвечает на вопросы поклонников, и она решила рассказать, как познакомилась с Михаилом и была ли она знакома с ним до проекта "Холостяк".

"Нет, мы не были с Мишей знакомы до участия в проекте "Холостяк". У меня очень часто спрашивают моё первое мнение, мои первые мысли, когда я увидела Мишу. Это было то, что я такая "Фух, Слава богу, это парень, которого я не знаю!". Потому что я очень не хотела, чтобы там был "Холостяк", с которым я уже знакома", - рассказала Анна Богдан.

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