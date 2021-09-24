Победительница первого сезона шоу «Холостячка» Анна Богдан рассказала о новом путешествии со своим возлюбленным Михаилом Заливако

Как известно, пара осталась вместе после завершения телевизионного проекта, и теперь радует поклонников совместными снимками в соцсетях. Как пишет Politeka.net, в новом посте Богдан рассказала, что они с Заливако отправились в новое путешествие.

«И снова путешествия. Мы наконец-то отправились вместе с Мишей в этот город, который так популярен среди туристов со всего мира. Но почему же все хотят попасть сюда?», - написала Анна.

Она решила подразнить подписчиков, опубликовав целый ряд подсказок о городе, куда они отправились. Судя по другим кадрам в их с Заливако соцсетях, речь идет о Милане.

Богдан также поделилась новыми фото с возлюбленным. На них парочка позирует со счастливыми улыбками, сидя рядом с байком.

Поклонники Заливако и Богдан не смогли пройти мимо этого поста.

«Не знаю куда. Ну хорошего отдыха», «Красотка», «Не ожидала концовку Холостяка, но.... Как оказалось встречи случаются на небесах. Ребята Вы действительно красивая и гармоничная пара. АГОНЬ», «Какие вы классные! Такие тёплые атмосферные фото», «Невероятные», - пишут люди.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан устроила горячую тренировку с Заливако.

Как сообщала Politeka, Анна Богдан призналась, действительно ли была знакома с Заливако до "Холостяка".

Также Politeka писала, что "холостяка" Заливако заметили с Анной Богдан в ЗАГСе.