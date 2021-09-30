Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан розповіла про свою подорож на озеро із загадковими чудовиськом

Як відомо, після фіналу 11-го сезону "Холостяка" його головний герой Михайло Заливако продовжив зустрічатися з переможницею проекту Ганною Богдан. Незважаючи на постійні підколи про «контракт», пара виглядає щасливий і багато подорожує разом.

Цього разу закохані вирушили в одну з найромантичніших країн – Італію. Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Богдан розповіла про візит на озеро Комо.

"Озеро Комо заслужено вважають одним з найкрасивіших місць на землі... Комо можна побачити у фільмах "Зоряні війни", "Казино Рояль", "Дванадцять друзів Оушена" і в багатьох інших... А також ходить легенда, що на озері був помічений динозавр, тому в озері купаються в основному туристи...Його прозвали Ларіозавром" - розповіла про місцеву пам'ятку Анна, яка, до речі, працює у сфері туризму.

Дівчина також поділилася знімками, зробленими на тлі озера і гір. На одному з фото вона позувала, широко відчинивши рот у щасливій посмішці.

Шанувальники Анни не змогли пройти повз її пост.

"О, динозавр", "яке волосся красиве", "красуня", - пишуть люди.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан вирушила на розкішну віллу разом із Заливако.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Богдан в обіймах Заливако оголосила про важливу подію.

Також Politeka писала, що "холостяк" Заливако нарвався на шпильки через фото з Ганною Богдан на відпочинку.