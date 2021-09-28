Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан заговорила о важном событии

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.

Так, на этот раз Анна Богдан опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре она обнимается со своим избранником - Михаилом Заливако. Под фото она рассказала, что сегодня "Холостяк" празднует день Рождения, ему исполняется 32 года.

"Сегодня очень необычный день. И это не потому что на улице хорошая погода, не потому что мы в новом месте или в другой стране! А потому, что сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ, моего 🧸 @kanyeeebear

Все мои поздравления были сказаны ему лично, подкреплены обнимашками 🤗 и целовашками.", — призналась Анна Богдан.

Поклонники засыпали поздравлениями Михаила и Анну: "С именинником", "С Днём рождения! Счастья Вам и Любви!", "Поздравляю 🥳 ВЫ КЛАССНАЯ ПАРА !!!!", "Вы лучшие! Поздравляю", "Мише всего самого лучшего, как же вы жили раньше друг без друга ?".

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